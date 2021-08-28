Başkan Maçoğlu, Tunceli'deki yangından son görüntüleri paylaştı
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yangına havadan müdahale edilmesi gerektiğini belirterek son görüntüleri paylaştı.
Tunceli'de Ovacık ve Hozat ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkisinde önceki gün örtü yangını çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen bölgede yine yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
YENİDEN BAŞLADI
Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki Buzlutepe mevkisinde önceki akşam örtü yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın dün söndürüldü. Ancak dün aynı bölgede rüzgarın da etkisiyle alevler yeniden canlandı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Geniş bir alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Tunceli Valiliği’nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Dün öğlen saatlerinde bölgenin batısında tekrar bir örtü yangını başlamıştır. Yangını söndürme ve soğutma çalışmaları ekiplerimizce devam etmektedir. Bölge görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur” denildi.
Bölgeye giden Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu 5 kilometrelik bir alanda etkili olan yangına havadan müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.
Yangından son görüntü.— Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) August 28, 2021
Bugün ...#dersimyanıyorsesver pic.twitter.com/pufrOQ8LQU
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