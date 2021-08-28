Kılıçdaroğlu'ndan 'Tunceli' açıklaması: Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 17:09

Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde yaklaşık 10 gündür devam eden orman yangınları, kontrol altına alınmasının ardından rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Orman yangınına ilişkin sosyal meyda hesabından açıklama yayımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında heyet göndereceklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba önderliğindeki heyetimiz Tunceli'ye gidiyor. Yangınlarla mücadelede ve sonrasında ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Belediyelerimiz tüm gücüyle Tunceli Halkının ve sayın Başkan Fatih Mehmet Maçoglu’nun yanında olacak.



