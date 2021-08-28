Kılıçdaroğlu'ndan 'Tunceli' açıklaması: Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de kontrol altına alınamayan orman yangınına ilişkin, "Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız" açıklaması yaptı.
Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde yaklaşık 10 gündür devam eden orman yangınları, kontrol altına alınmasının ardından rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Orman yangınına ilişkin sosyal meyda hesabından açıklama yayımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında heyet göndereceklerini belirtti.
Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:
Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba önderliğindeki heyetimiz Tunceli'ye gidiyor. Yangınlarla mücadelede ve sonrasında ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Belediyelerimiz tüm gücüyle Tunceli Halkının ve sayın Başkan Fatih Mehmet Maçoglu’nun yanında olacak.
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- Ziraat Bankası'na tarihi cezalar
- Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren kadın ve AKP bağlantısı!
- Annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü
- ABD’li banka tarih verdi: Dolar ne zaman 10 TL olacak?
- Gül'den Erdoğan ve Akar açıklaması
- Haluk Levent AHBAP'taki görevini bırakıyor
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması gereken isim...
- AKP'li Çalık’ın 12 bin TL'lik ayakkabısına tepki
- Haram deniz ürünleri çıkışı!
- Turkovac'ın sonuçları ortaya çıktı