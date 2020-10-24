Başkan Tunç Soyer, 18 ayda neler yapıldığını anlattı

24 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görevde olduğu 18 ayda kent için neler yaptığını, projelerini ve hayallerini kamuoyu ile paylaştı. “Biz hepimiz birlikte varız ve birbirimize muhtacız” diyen Başkan Soyer, “Barış içinde yaşamanın yollarını hep birlikte bulacağız, ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız” dedi. İzmir Körfezi’ni temizleyeceğini söyleyen Soyer, “Sadece ben değil çocuklarımız, torunlarımız ile güle oynaya körfezde yüzeceğiz” dedi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “İzmir’de Başka Bir Hayat Mümkün” başlıklı toplantıda Soyer, hayata geçirilen demokratik yerel yönetim uygulamalarını, tarımı kalkındırma çalışmalarını, eşitsizliği azaltmaya ve istihdamı geliştirmeye yönelik projeleri, doğa dostu icraatları, ulaşımdaki adımları, pandemideki kriz yönetim modelini, altyapı yatırımlarını, kültür ve sanat alanındaki 9 farklı çalışmasını ve İzmir’i dünya kenti haline getirme hedeflerini anlattı.

Toplantıya Soyer’in eşi Neptün Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP PM üyeleri Rıfat Nalbantoğlu ve Devrim Barış Çelik, CHP milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Atilla Sertel ve Mahir Polat, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, ilçe belediye başkanları, meslek örgütlerinin ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, İzmir üniversite rektörleri ve iş insanları da katıldı.

BAŞKA BİR TARIM

“Kent ekonomisine güç kazandırmak için başka bir tarım mümkün” diyen Soyer, “Başka Bir Tarım Mümkün vizyonu dört temel ilkeye dayanıyor. Yerli tohum ve hayvan ırklarına sahip çıkmak. Ürünlerimizi işlemek ve katma değerini yükseltmek. Kooperatifleşmek, çünkü küçük üreticinin bir araya gelmesi ve haklarını savunması şart. Son olarak ürünü, ulusal ve uluslararası piyasada pazarlamak” diye konuştu.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Soyer, kadınların işgücüne katkısı için sorumlulukları olduğunu özellikle belirterek “Kırsal kalkınma projelerimizde, Halkın Bakkalı, üretici ve semt pazarlarında kadın üreticilerimize öncelik sağlıyoruz. Meslek Fabrikamızda, kadınlara meslek kazandıran istihdam garantili eğitimler veriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK’

Pandemi başlar başlamaz sağlıkçı ve akademisyenlerden bir bilim kurulu kurduklarını vurgulayan Soyer “Halkın Bakkalı’nı, Askıda Kitap’ı, Askıda Fatura’yı tüm İzmirlilerle birlikte hayata geçirdik. İnterneti olmayan 20 bin öğrenciye 4 GB internet, 3 bin öğrenciye de tablet dağıtıyoruz. Maskematik uygulamasını başlatan ilk belediye olduk. Çalışmalarımızla sadece Türkiye’ye değil, dünyaya da ilham verdik” şeklinde konuştu.

BOTANİK EXPO’SU MÜJDESİ

KÖRFEZ’İ TEMİZLEYECEĞİM

Tunç Soyer, Körfezi temizleyeceğini belirterek, “Konak’tan Karşıyaka’ya yüzeceğiz” demiştim, bu sözümün arkasındayım. Yağmur suyu ile pis suyu ayrıştıracağız. Yağmur suyunu Körfeze, pis suyu arıtma tesisine göndereceğiz. Ben körfezde yüzeceğim. Ben değil çocuk ve torunlarımız ile güle oynaya körfezde yüzecek” dedi.

İZMİR’İN SANATI DAHA GÜÇLÜ OLUR

Kentin her noktasında sanat yapmak istediklerini belirten Soyer, “Tarihi Yıldız Sineması’nı ve Bıçakçı Han’ı satın aldık. İki yapı, ışıl ışıl parlayacak. Sinema İzmir projesi ile ‘Filminizi İzmir’de çekmek için iyi bir sebebiniz olacak’ diyoruz. İzmir’de Sinema Müzesi’ni de kuruyoruz. Ülkemizin opera binası olarak inşa edilen ilk yapısını, İzmir’e kazandırıyoruz. Şehir Tiyatrosu’nu hayata geçiriyoruz. İzmir kültürün sanatın daha güçlü bir yaşam bulacağı bir kent olacak” diye konuştu.

ŞEHRİN İTİBARI...

Soyer, İzmir’in iade-i itibarının peşine düştüklerini söyledi. İzmir’i dünya kenti yapmak için çalıştıklarını dile getiren Soyer, “2026 Botanik EXPO’sunu İzmir’de düzenleyeceğiz. Botanik Expo, 2030 Dünya Expo’suna giden yolda önemli bir kilometre taşı olacak. Dünyanın en önemli kültür etkinliklerinden Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi’ni 2021’de İzmir’de düzenleyeceğiz. 2022’de düzenleyeceğimiz Terra Madre yani Toprak Ana Yemek Festivali’nde lezzetlerimizi ve tarımsal ürünlerimizi 100’ün üzerinde ülkeden on binlerce misafire tanıtma fırsatı bulacağız” dedi.

BİRLİKTE VARIZ

Tunç Soyer demokrasi ve hukuk üzerine konuşarak şunları söyledi: “İzmir’de teknolojiyle, demokrasiyle, tarımla, turizmle refahı büyüteceğiz. Bir yandan da bu adaletsizlikle, haksızlık, hukuksuzlukla, yoksullukla, bölünmüşlükle mücadeleye devam edeceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız. Çünkü biz birlikte varız ve birbirimize muhtacız. Biz aslında birlikte İzmiriz. Barış içinde, aşkla bir arada yaşamanın yollarını bulacağız, ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız. Göreceksiniz yapacağız, çünkü bu bizim ortak kaderimiz. Çünkü biz İzmiriz.”