Başkan Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşireye tehdit

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 10:43

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya paylaşımıyla kendisinden aşure isteyen Büşra hemşire ve çalışma arkadaşlarına aşure yolladı. Başkan Yavaş'ın, Büşra hemşire ile olan karşılıklı mesajlarını paylaşmasının ardından Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Büşra hemşireye tehdit ve hakaret yağdırdı. Bu yazışma üzerine paylaşımını silmek zorunda kalan Büşra hemşire, kullanıcı adını da değiştirdi.

Sözcü'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre, Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, “Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz teşekkür ederim” paylaşımıyla aşure istedi.

BAŞKAN YAVAŞ CEVAP VERDİ

Talebe olumlu cevap veren Mansur Yavaş da sosyal medya hesabı üzerinden, “Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi’nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız” ifadelerini paylaştı.

Yavaş'ın talimatı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mutfağında hazırlanan aşure, Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.

ÖNCE HEDEF GÖSTERDİ, SONRA TEHDİT ETTİ

Bir süre sonra ise S. Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Mansur Yavaş’ın tweetini alıntılayarak şunları yazdı: Sevgili kızın Büşra'yi hoplatıcaz yakında. @fahrettinkoca bu kadının iş feshini sonlandırın hemen. Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın.

S.Kaan Altınok isimli kullanıcı bir süre sonra sosyal medya hesaplarını kapattı.

BÜŞRA HEMŞİRE PAYLAŞIMINI SİLMEK ZORUNDA KALDI

Bu yazışma üzerine paylaşımını silmek zorunda kalan Büşra hemşire, kullanıcı adını da değiştirdi.

BERNA LAÇİN'DEN FAHRETTİN KOCA'YA: GEREKENİ YAPMANIZI BEKLİYORUZ!

Sosyal medyada gündem olan bu olaya oyuncu Berna Laçin'den de tepki geldi. Laçin, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Şahit olduğunuz gibi @drfahrettinkoca, bir kadın tehdit ediliyor , taciz ediliyor , onun nezdinde tüm kadınların kadınlığına saldırılıyor. Bir tecavüz twitine arsızca bir Bakan etiketleniyor ve suça ortak edilmek isteniyor! Bu suçtur! Gerekeni yapmanızı bekliyoruz !





BAŞKAN YAVAŞ: SEVGİ, KÖTÜLÜKTEN DAİMA ÜSTÜNDÜR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyada kendisine yazılan bir yazıyı kopyalarak tehdit olayına da cevap verdi. Yavaş, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Aybüke,

Sizler benim kendi evlatlarımdan ayrımadığım çocuklarımsınız. Ancak bir tabak aşure isteyen temiz yüreklerin bile hedef gösterildiği bir ortamda sizlere cevap vermekten çekinir oldum. Sevgi, kötülükten daima üstündür. Bzi hesap sevgiyle kalalım.