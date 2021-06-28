Başkentte IŞİD operasyonu: 26 gözaltı
Ankara'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 26 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Ankara'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 26 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kentte bulunan 28'i Irak, 2'si Suriye uyruklu 30 kişinin, Irak ve Suriye'deki IŞİD üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlendi. Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.
Diğer 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.
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