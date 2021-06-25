Manisa'da IŞİD operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Manisa ve Konya'da IŞİD'e yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca, IŞİD terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Salihli ve Ahmetli ilçeleri ile Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı, ikametlerdeki aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, bir kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Manisa'ya getirilen zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.
İlgili Haberler
- Bursa’da IŞİD'in sözde Tarım ve Hayvancılık Emiri olarak görev alan bir kişi gözaltına alındı
- IŞİD'in sözde 'Türkiye sorumlusu' Kasım Güler tutuklandı
- IŞİD sanığına etkin pişmanlık: 1 yıl 10 ay hapis cezası
- İHH, IŞİD kampına yardım göndermiş
- Suudi Arabistan'da güvenlik görevlisini öldüren IŞİD mensubu idam edildi
- ABD Başkanı Joe Biden: En ölümcül tehdit IŞİD değil, beyaz ırkçılıktır
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Çarşıyı karıştıran olay! Önce tükürdü sonra ateş etti
- İstanbul’da film sahnelerini aratmayan gasp
- ABD savaş gemisi Boğaz'dan böyle geçti
- Dev yılanların dansı böyle görüntülendi
- Binali Yıldırım'a olay gönderme
- Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy
- İzmir'de korkunç cinayet
- Düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
- Reklam tabelası 10 aracın üzerine böyle düştü!
En Çok Okunan Haberler
- Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil açıklaması
- Sigara ve alkollü içkiler için 'ÖTV' kararı
- Sera Kadıgil CHP'den istifa etti! İşte yeni partisi
- Peker'den erişim engeli açıklaması
- Cumhuriyet'ten 00.00 konseri
- Soylu, SBK uçağı ile kaç kez uçtu?
- 'Hepiniz çobansınız sürünüzden mesulsünüz'
- Peker’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli talebi
- Korkut Eken'den 'Soylu' çıkışı
- Ölümüne yemek iddiası!