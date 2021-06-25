Manisa'da IŞİD operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

25 Haziran 2021 Cuma, 16:20

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca, IŞİD terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Salihli ve Ahmetli ilçeleri ile Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı, ikametlerdeki aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, bir kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Manisa'ya getirilen zanlıların ifade işlemleri devam ediyor.



