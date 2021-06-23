Bursa’da IŞİD'in sözde Tarım ve Hayvancılık Emiri olarak görev alan bir kişi gözaltına alındı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 17:32

Terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde kritik bir isim daha ele geçirildi.



2014-2017 yılları arasında IŞİD terör örgütünün Suriye ve Irak bölgelerinde sözde Tarım ve Hayvancılık Emiri olarak faaliyet yürüten, 2018 yılında illegal yollardan Türkiye’ye girdiği tespit edilen Irak uyruklu Hacı İdris Muwaffaq Mustafa Muhammad Ali al-Qassab isimli şahıs yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.





