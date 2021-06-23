Bursa’da IŞİD'in sözde Tarım ve Hayvancılık Emiri olarak görev alan bir kişi gözaltına alındı
Terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifresine yönelik MİT'le koordineli yapılan çalışmalar kapsamında, Bursa’da örgütün sözde 'Tarım ve Hayvancılık Emiri' olan 1 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar neticesinde kritik bir isim daha ele geçirildi.
2014-2017 yılları arasında IŞİD terör örgütünün Suriye ve Irak bölgelerinde sözde Tarım ve Hayvancılık Emiri olarak faaliyet yürüten, 2018 yılında illegal yollardan Türkiye’ye girdiği tespit edilen Irak uyruklu Hacı İdris Muwaffaq Mustafa Muhammad Ali al-Qassab isimli şahıs yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı.
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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