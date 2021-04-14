Başsavcılık, Kuran kursuna bağış karşılığında uzlaşı sağladı

14 Nisan 2021 Çarşamba, 13:26

Konya'da A.İ. ile A.P. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada A.P, A.İ'ye hakaret etti. Bunun üzerine A.İ. şikayetçi olunca A.P. hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, taraflar arasında uzlaştırma yapılması için dosyayı uzlaştırma Bürosuna gönderdi. Uzlaştırmacı Y.Ş'nin, taraflarla yaptığı müzakere neticesinde, müşteki A.İ, şüpheli A.P. ile Karatay Müftülüğüne bağlı Karatay Bedir Kız Kuran Kursuna bin lira bağış yapması şartıyla uzlaşabileceğini belirtti. Şüphelinin bağış yapmayı kabul etmesi üzerine taraflar arasında uzlaştırma sağlandı.

'UZLAŞTIRMA AMACINA ULAŞTI'

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, yaptığı açıklamada, taraflar arasında karşılıklı uzlaşıyla toplumsal barışın korunmasına katkı sağlandığını ve uzlaştırmanın amacına ulaştığını belirterek, "Yapılan çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.