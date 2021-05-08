Başsavcılıktan, Sedat Peker'in, Yeldana Kaharman iddialarına yanıt

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:15

Gazeteci Yeldana Kaharman Elazığ'da ölü bulunmuştu. Kaharman'ın AKP Elazığ Milletvekili ve Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar tarafından öldürüldüğü öne sürülmüştü.

SEDAT PEKER, YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ



Geçtiğimiz günlerde bir video yayımlayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker de bu iddiayı yeniden gündeme getirmişti. Bunun üzerine Tolga Ağar bir açıklama yapmış ve hukuki sürecin tamamlandığını söylemişti. Olaya yayın yasağı geldiğinden, Yeldana Kaharman soruşturmasının akıbeti bilinmiyordu.

Yaşanan sürecin ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Yeldana Kaharman'ın intihar sonucu boğularak öldüğü ve kimsenin intiharda etkisinin bulunmadığının saptandığı söylendi.

Savcılığın açıklaması şöyle:

"Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan olay yeri incelemesi, ölü muayene ve otopsi işlemi ve dinlenen tanık beyanları sonucunda müteveffa Y.K'nin asıya bağlı gelişen asfiksi sebebiyle vefat ettiği, müteveffayı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren veya intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kimsenin bulunmadığı tespit edilerek 16 Ekim 2019 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği anlaşılmıştır."