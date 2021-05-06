Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'Yeldana Kaharman' açıklaması
Jandarma Genel Komutanlığı, organize suç şebekesi yöneticisi Sedat Peker'in, Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar üzerine söylediklerinin 'gerçeği yansıtmadığını' iddia etti
Jandarma Genel Komutanlığı, kaçak olarak yurt dışında bulunan organize suç şebekesi yöneticisi Sedat Peker'in sosyal medyada yayınlanan iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Peker'in Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar hakkınaki ifadelerini yalanlayan Jandarma, Yeldana Kahraman'ın 'jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi helikopterle aldırılması'nın gerçek dışı olduğunu ifade etti.
Jandarma, Peker'in iddialarını yalanlarken, açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Suç örgütü lideri ve halen yurt dışında kaçak olarak bulunan S.P. isimli şahsın sosyal medya hesaplarından 6 Mayıs 2021 günü yayımlanan videolar ile bazı internet sitelerinde; Yeldana Kahraman isimli Kırgız ya da Kazak Uyruklu bir kadının jandarmaya giderek Tolga Ağar'ı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğu' şeklinde haberler yer almıştır. Yeldana Kahraman isimli kadının, jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır."
NE OLMUŞTU?
Peker’in Twitter hesabından paylaşılan ve "Mehmet Ağar ve Pelikancıların gerçek yüzü (Ödeşmek Adettendir)" ifadelerinin yer aldığı videoda, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu AKP'li vekil Tolga Ağar için dikkat çekici iddialar yer aldı.
Peker, şu ifadeleri kullandı:
"HERKES BİLİYOR KİMSE SESİNİ AÇMIYOR"
"Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, 'Tolga Ağar bana tecavüz etti' diye. Kız şikâyet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor."
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