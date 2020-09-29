Batı Karadeniz'de 6 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısında bulunuldu.

AA
29 Eylül 2020 Salı, 00:59
Batı Karadeniz'de 6 il için sağanak uyarısı
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Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu ve hortum oluşma riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerektiği uyarısında bulundu.


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