Batman'da askeri üsse saldırı gerçekleştirildi

21 Mayıs 2021 Cuma, 00:19

Batman Valiliği, "Batman’da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" açıklamasında bulundu.



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