Batman'da askeri üsse saldırı gerçekleştirildi

Batman Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre askeri tesise saldırı girişiminde bulunuldu.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2021 Cuma, 00:19
Batman'da askeri üsse saldırı gerçekleştirildi
Abone Ol google-news

Batman Valiliği, "Batman’da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler