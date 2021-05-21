Batman'da askeri üsse saldırı gerçekleştirildi
Batman Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre askeri tesise saldırı girişiminde bulunuldu.
Batman Valiliği, "Batman’da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Video Haberler
- Ronaldo’dan skandal Türkçe küfür!
- Fenomenlerinin güldüren 'koronavirüs' diyaloğu
- Akşener'den İkizdere'ye destek ziyareti
- Dayı ve babadan skandal görüntüler! Tepki yağdı
- Acıttı iddiasıyla hemşireyi yumrukladı, doktoru darbetti
- Gözyaşlarıyla izledi: Sıkıştığı yerde ölse kahrolurdum
- Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır
- Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı
- Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
- Mehmet Ağar'ın Mübariz Mansimov'la görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'nun oğlu, uyuşturucu operasyonundan önce...
- Anıtkabir'e yapılana isyan etti
- Sedat Peker'den yeni paylaşım
- Mafyatik bir boşanmanın gizli kalmış öyküsü
- Blinken’la ilk kez görüşen Lavrov’dan açıklama
- Benzin ve motorine dev zam!
- Soylu'nun sözlerinden sonra Peker'den paylaşım
- Soylu’nun bahsettiği Köfteci Yusuf kimdir?
- Hadi Özışık'tan yeni 'Sedat Peker' açıklaması
- Meteoroloji uyardı!