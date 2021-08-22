22 Ağustos 2021 Pazar, 18:00

Son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da forma giyen milli futbolcu Batuhan Karadeniz, TFF 3. Lig 2. Grup'un yeni ekiplerinden Alagöz Holding Iğdırspor ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulüp, 13. kulübüne imza atan 30 yaşındaki forvetin transferini "Batuhan Karadeniz Alagöz Holding Iğdırspor'da" başlıklı paylaşımla duyurdu.

Beşiktaş altyapısından yetişen Batuhan Karadeniz; sırasıyla Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Hekimoğlu Trabzon'da forma giymişti.

Futbolseverler tarafından bulunduğu kulüplerde yaşadığı problemlerle anılan Karadeniz, verdiği bir röportajda pişmanlıklarına dair sorulan bir soruya "Çok var, hangisini sayayım?" yanıtını vermişti.

Iğdırspor, transferi şu paylaşımla duyurdu: