Batuhan Karadeniz, Alagöz Holding Iğdırspor'da
Kariyeri boyunca 12 kulüpte forma giyen milli futbolcu Batuhan Karadeniz, 13. kulübü olan Alagöz Holding Iğdırspor'a transfer oldu.
Son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da forma giyen milli futbolcu Batuhan Karadeniz, TFF 3. Lig 2. Grup'un yeni ekiplerinden Alagöz Holding Iğdırspor ile sözleşme imzaladı.
Yeşil-beyazlı kulüp, 13. kulübüne imza atan 30 yaşındaki forvetin transferini "Batuhan Karadeniz Alagöz Holding Iğdırspor'da" başlıklı paylaşımla duyurdu.
Beşiktaş altyapısından yetişen Batuhan Karadeniz; sırasıyla Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St. Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Hekimoğlu Trabzon'da forma giymişti.
Futbolseverler tarafından bulunduğu kulüplerde yaşadığı problemlerle anılan Karadeniz, verdiği bir röportajda pişmanlıklarına dair sorulan bir soruya "Çok var, hangisini sayayım?" yanıtını vermişti.
Iğdırspor, transferi şu paylaşımla duyurdu:
Batuhan Karadeniz Alagöz Holding Iğdırspor'da#BirlikteYükseleceğiz#GüneşIğdırdanDoğar#Iğdırspor pic.twitter.com/wIsah1EgpM— Alagöz Holding Iğdırspor (@igdirsporkulubu) August 22, 2021
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Sinovac aşısı yaptıranlara uyarı
- Çeşme'de gece kulübü önünde cinayet!
- Milyonluk vurgun için harekete geçildi
- Sunucu Okan Karacan hakkında 'cinsel taciz' soruşturması
- Çok konuşulacak iddia! 27 yıl sonra ortaya çıktı
- Kavuncu ve Gültekin'e saldıranların avukatı aynı kişi!
- Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
- Maske tartışması büyüdü, otobüs karıştı
- Trabzon Havalimanı'nın altından 5'li çete çıktı
- Altay'da Mustafa Denizli'den 4-1 değerlendirmesi!