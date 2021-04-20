Bayern Munih Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak

20 Nisan 2021 Salı, 17:08

Bayern Munih'in resmi sitesi üzerinden Avrupa Süper Ligi'ne ilişkin bir açıklama yayınlandı.

Kulübün Denetim Kurulu Başkanı Herbert Hainer ve Yönetim Kurulu Başkanı Karl Heinz Rummenige'ni açıklamalarına yer verilirken Bayern Munih'in Şampiyonlar Ligi'nin bir parçası olmaya devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Herhert Hainer: "Üyelerimiz ve taraftarlarımız Süper Lig'i reddediyor. Bayern olarak dileğimiz ve hedefimiz Avrupa kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'ni UEFA ile birlikte geliştirmesidir."

Karl Heinz Rummenige: "Yönetim kurulu adına Bayern'in Süper Lig'de yer almayacağını açıkça belirtebilirim. Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımı olarak oynayabilmek her zaman büyük bir zevkti ve öyle olmaya devam edecek. 2020'de Lizbon'daki zaferimizi hâlâ sevgiyle hatırlıyoruz. Böylesine mutlu bir an asla unutulmuyor. Bayern için Şampiyonlar Ligi, dünyadaki en iyi kulüp müsabakası olacak."