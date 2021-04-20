Bayern Munih Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacak
Bundesliga ekiplerinden Bayern Munih, Avrupa Süper Ligi'nin parçası olmayacaklarını açıkladı.
Bayern Munih'in resmi sitesi üzerinden Avrupa Süper Ligi'ne ilişkin bir açıklama yayınlandı.
Kulübün Denetim Kurulu Başkanı Herbert Hainer ve Yönetim Kurulu Başkanı Karl Heinz Rummenige'ni açıklamalarına yer verilirken Bayern Munih'in Şampiyonlar Ligi'nin bir parçası olmaya devam edeceği ifade edildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Herhert Hainer: "Üyelerimiz ve taraftarlarımız Süper Lig'i reddediyor. Bayern olarak dileğimiz ve hedefimiz Avrupa kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'ni UEFA ile birlikte geliştirmesidir."
Karl Heinz Rummenige: "Yönetim kurulu adına Bayern'in Süper Lig'de yer almayacağını açıkça belirtebilirim. Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımı olarak oynayabilmek her zaman büyük bir zevkti ve öyle olmaya devam edecek. 2020'de Lizbon'daki zaferimizi hâlâ sevgiyle hatırlıyoruz. Böylesine mutlu bir an asla unutulmuyor. Bayern için Şampiyonlar Ligi, dünyadaki en iyi kulüp müsabakası olacak."
Video Haberler
- Karton toplayan yurttaşın gözyaşları
- Büyük panik yaşandı... Bir anda fırtına kıyamet koptu
- Sevimli kedi 4. kattan dört ayak üstüne düştü
- Hatalı sollama sonucu feci kaza kamerada
- İstanbul'da depo yangını
- Skandal olay! Çocuk parkında böyle görüntülendiler
- İzzet Yıldızhan söyledi, sosyal medya karıştı!
- Avcılar'da skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Eşini öldürdü, 1 saat boyunca peş peşe ateş açtı
- 1,5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
En Çok Okunan Haberler
- Alamos Gold'dan Türkiye'ye milyar dolarlık dava
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Dava öncesi yasak!
- Türkiye'de kripto parayla ilgili bir ilk!
- Davutoğlu'nun '128 milyar dolar' videosu sızdırıldı
- Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı Erdoğan yorumu
- Yandaşlar sevinmişti, böyle savundu
- 32 dev şirkete soruşturma
- Kafa karıştıran terörist listesi
- Hazine’ye ait taşınmazlar aceleyle vakıflara devredildi