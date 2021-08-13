Bayern Münih sezona beraberlikle başladı
Bundesliga'nın açılış maçında Borussia Mönchengladbach ve Bayern Münih 1-1 berabere kaldı.
Bundesliaga'da yeni sezonun ilk karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach, Borussia Park'ta son şampiyon Bayern Münih'i ağırladı.
10. dakikada Mönchengladbach, Alassane Plea'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
Bavyera ekibi, 42. dakikada Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski ile skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
LEWANDOWSKİ REKOR KIRDI
Karşılaşmanın 42. dakikasında Joshua Kimmich'in asistinde bu sezonki ilk golünü kaydeden Robert Lewandowski, sezona rekorla başladı.
Polonyalı yıldız, attığı bu golle Bundesliga'da üst üste 7 sezon açılış maçında gol atan ilk futbolcu oldu.
Lewandowski geçtiğimiz yıl 40 maçta 48 gol ve 9 asist kaydetmişti.
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