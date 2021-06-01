Bayern Münih'te Karl-Heinz Rummenigge, yerini Oliver Kahn'a bırakacak
Bayern Münih'te yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, yerini Oliver Kahn'a devretmeye hazırlanıyor.
Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, 1 Temmuz'dan itibaren yerini Alman Milli Takımı ve Bayern Münih'in eski kalecisi Oliver Kahn'a bırakacak.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, Rummenigge'nin kendi isteğiyle 30 Haziran'da görevinden ayrılacağı belirtildi.
Rummenigge Bayern Münih'ten övgü dolu sözlerle bahsederek, "Bu, memnuniyet ve gururla edilen bir veda. Spor, ekonomi ve yapısal olarak tamamen işleyen bir kulübü teslim ediyorum. Bu, benim için önemli." ifadelerini kullandı.
Oliver Kahn, 1 Temmuz'dan itibaren Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlayacağını bildirdi.
Başarılı bir futbol kariyerinin ardından 1991'de Bayern Münih'in başkan yardımcılığını üstlenen 65 yaşındaki Rummenigge, 2002'de Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi ve yaklaşık 20 yıl boyunca bu görevde bulundu.
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