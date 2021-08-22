Bayern Münih'ten Paris Saint Germain’e transfer eleştirisi
Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Paris Saint Germain’in transferleriyle ilgili, “Finansal Fair Play’e nasıl uyduklarını anlamış değilim. Yakından inceleyeceğiz.” dedi.
Herbert Hainer, Bild'e verdiği röportajda Paris Saint Germain’in transferlerini eleştirirken takımın ekonomik durumu ve Robert Lewandowski'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hainer, transfer döneminde Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum ve Achraf Hakimi’yi kadrosuna katan Paris Saint Germain'in Finansal Fair Play kurallarına uyup uymadığını inceleyeceklerini belirtti.
“HÂLÂ ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM”
Hainer yaptığı açıklamada, “Bu kadar büyük maliyetli transferi Finansal Fair Play kurallarına uyarak nasıl yaptıklarını hâlâ anlamaya çalışıyorum. Şu anda kadrolarını güçlendiriyorlar ama bunu UEFA kurallarına göre yapıp yapmadıklarını daha yakından inceleyeceğiz.
Biz bu kurallara bağlı kalacağız ve diğer kulüplerden de aynısını bekleyeceğiz. Paris’i hemen suçlamak istemiyorum ama yaptıkları transferler oldukça büyük. Messi’nin net 40 milyon Avro kazandığı söyleniyor. Bu maaşın brütü çok daha fazla. Ayrıca Hakimi, Ramos, Donnarumma ve Wijnaldum’u aldılar."
“DÜNYANIN EN İYİ FORVETİ BAYERN’DE"
Takımdan ayrılacağı iddia edilen Robert Lewandowski ve takımın ekonomik durumu ile ilgili ise Hainer şunları söyledi, “Diğer tüm kulüpler gibi pandemi bizi de etkiledi ve 150 milyon Avro daha az gelirimiz var.
Endişelenecek bir şey yok ama kulübü güvence altına almalıyız. Uygun maliyetli bir transfer yapabiliriz ancak bunun mali şartlara uygun olması gerekiyor.
Erling Haaland mükemmel bir oyuncu ama şu an dünyanın en iyi forveti bizde. Lewandowski'nin iki yıl daha sözleşmesi var ve umarım bizimle kalmaya devam edecek.”
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