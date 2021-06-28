Baykal'ın kızından Dündar'a yanıt

28 Haziran 2021 Pazartesi, 14:28

Aslı Baykal, Uğur Dündar'ın dün sosyal medyada yaptığı açıklamada Deniz Baykal'la ilgili sözlerine yanıt verdi.

Dündar, “Aslı Baykal, 31 Mart seçim zaferinin yaşandığı gece, sabaha kadar çalıştırdığı emekçileri kullanılmış eşya gibi kapı önüne bıraktığında, hem kızı, hem de Deniz Bey, benim gözümde bitmişti. 7 yıl süreyle markalaşmasına büyük katkıda bulunduğum Halk TV'den bu nedenle ayrılmıştım” ifadelerini kullanmıştı. Dündar, paylaşımının devamında ise, “Yanlış anlaşılmasın. Ben Halk TV'den Baykal ailesinin sahipliği döneminde ayrılmıştım. Halk TV'nin yeni sahibinin Baykallarla hiçbir ilgisi yok...” demişti.

UÇUŞLARI KANALIMIZ ÖDEDİ

Dündar'ın sözünü ettiği dönemde Halk TV yönetiminde bulunan Aslı Baykal, Twitter üzerinden bu Dündar'a şöyle cevap verdi:

"Uğur Dündar hakkımda tweet atmış. Beni engellemiş o yüzden hesabından yazamadım, cevabım şudur: Tazminatlarını vererek işçileri işten çıkarmak bir işveren hakkıdır. The Marmara Otelde yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz, reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz. Her zaman tek kuruş almadım diyorsunuz, yaptığınız business class uçuş biletlerini kanalımız ödedi; Ege bölgesinde de hatırlarsınız, bazı temsilcileriniz vardı."