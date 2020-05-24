Bayram nedeniyle şehir dışından gelenlerde Covid-19 çıktı
20 gündür yeni vaka görülmeyen Elazığ'da bayram nedeniyle şehir dışından gelenlerde yeni pozitif vaka ortaya çıktı. Pozitif vaka çıkan 2 kişinin geldiği 2 apartman da valilik talimatıyla karantinaya alındı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında il genelinde alınan sıkı tedbirler sayesinde Türkiye'nin nüfus oranına gören en başarılı şehirleri arasında ilk sırada yer alan ve 20 gündür yeni vaka görülmeyen Elazığ'da bayram nedeniyle şehir dışından gelenlerde yeni pozitif vaka ortaya çıktı. Pozitif vaka çıkan 2 kişinin geldiği 2 apartman da valilik talimatıyla karantinaya alındı.
APARTMAN KARANTİNAYA ALINDI
Ülke genelinde nüfus oranına
göre vaka sayısında ilk sırada yer alan Elazığ'dan 20 gün sonra üzücü haber
geldi. 20 gündür yeni vaka görülmeyen kentte, Ramazan Bayramı nedeniyle kente
İstanbul ve Adana'dan geldiği öğrenilen 2 kişide pozitif vaka çıktı. Bunun
üzerine Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla merkeze bağlı Sürsürü
ve Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan 2 apartman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı
ekipler tarafından karantinaya alındı.
Öte yandan Elazığ İl Pandemi
Kurulu tarafından, kente şehir dışından gelen her bireyin 14 gün karantinada
kalma zorunluğunun devam ettiği bildirildi. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlaması
öncesinde gelen herkesin kendini karantinaya alması, vatandaşların da dikkat ve
tedbiri elden bırakmaması istendi.
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