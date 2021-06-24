Hatayspor, sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti
Hatayspor, Trabzonspor'un eski sağ beki Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sağ bekte görev yapan Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi, onursal başkan Lütfü Savaş ile canlı bağlantıyla görüştü.
Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, daha önce Trabzonspor forması giyen sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi.@k_a_c92#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/JdApPgAVNr— Hatayspor???? (@Hatayspor_FK) June 24, 2021
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