Hatayspor, sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti

Hatayspor, Trabzonspor'un eski sağ beki Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

AA
24 Haziran 2021 Perşembe, 14:24
Hatayspor, sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti
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Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sağ bekte görev yapan Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi, onursal başkan Lütfü Savaş ile canlı bağlantıyla görüştü.


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