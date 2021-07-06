BB Erzurumspor'dan Aykut Demir, Orhan Ovacıklı ve Oltan Karakullukçu açıklaması
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aykut Demir ve Orhan Ovacıklı'yı kadrosuna katarken, Oltan Karakullukçu ile sözleşme uzattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı, iç transferde de bir oyuncu ile yeniden anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iç transferde 29 yaşındaki forvet Oltan Karakullukçu ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Paylaşımda, kulüpte daha önce de görev yapan ve geride kalan sezon Boluspor'da forma giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Aykut Demir'in yanı sıra Bandırmaspor'da oynayan aynı yaştaki savunma oyuncusu Orhan Ovacıklı ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.
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