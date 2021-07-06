Fenerbahçe Beko'dan Beşiktaş'a Şehmus Hazer cevabı

06 Temmuz 2021 Salı, 18:17

Turkish Airlines EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Şehmus Hazer ile yapılan görüşmeler ve çıkan haberlere dair sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

22 yaşındaki Hazer'in transfer sürecinin tüm taraflarla görüşülerek, etik kurallara uygun şekilde yürütüldüğünün kaydedildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün akşam saatlerinde bir muhabir aracılığıyla sosyal medyaya servis ettirilen fotoğraflar üzerine bir açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Sertaç Komsuoğlu’nun ailesinin ve çocuklarının yer aldığı tanınan bir restoranda yenen bir yemekten yansıyan bu fotoğraflara dair kasten yaratılmaya çalışılan algının aksine;

Kulübümüz, sezon başından itibaren Beşiktaş Basketbol Takımında forma giyen Şehmus Hazer ile 'resmen' ilgilenmekte, tüm taraflarla görüşmelerini sürdürmektedir.

Beşiktaş Kulübü ve ilgili yönetim kurulu üyesi Sn. Umut Şenol ile bu süreç dahilinde gerekli yazışma ve görüşmeler halen devam etmektedir.

Sayın Umut Şenol, oyuncu için başka takımlarla da görüşmeler yapmakta; bu doğrultuda kulübümüz dahil tüm kulüpleri yine bizzat eşzamanlı bilgilendirmektedir.

Bu noktada altını çizerek bir kez daha vurgulamak isteriz ki;

Bu süreçte kulübümüz tarafından atılan adımlar, tüm paydaşların bilgisi dahilinde ve etik kurallara uygun şekilde atılmaktadır.

Dün akşam basına özellikle servis ettirilen resme konu olan yemekte, spor dünyasından farklı birkaç isimle ve hatta Beşiktaşlı bir futbolcu ile de karşılaşılmış ve sohbet edilmiştir.

Dolayısıyla ve özetle; basına servis ettirilen fotoğraflar odağında oluşturulmaya çalışılan algıların aksine söz konusu süreçte sözleşmesi devam eden oyuncu ile resmiyet dışı bir görüşme ve adım ima edilmeye çalışıldığı gibi söz konusu dahi değildir.

Şehmus Hazer, şartların oluşması halinde Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın EuroLeague planlarında olan, Milli Takımımızın geleceği olarak gördüğümüz kıymetli bir oyuncudur. Bu ve benzeri karşılığı olmayan gündemlerin parçası yapılması doğru değildir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin erkek basketboldan sorumlu yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'nun Beşiktaşlı oyuncu Şehmus Hazer ile İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bir kebapçıda yemek yerken çekilen görüntüleri, geçtiğimiz akşam sosyal medyada yayınlanmıştı. Beşiktaşlı taraftarlar, sözleşmesi devam eden oyuncunun Fenerbahçe ile görüşmesine tepki göstermişti.

Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Umut Şenol, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Basketbolda hiçbir oyuncuya borcumuz yok. Sözleşmesi devam eden oyuncularımızın bütün hakları bizde. Bugün medyaya yansıyan durumla ilgili gerekli aksiyonları alıp, açıklamaları yapacağız. Taraftarlarımız bu konuyla ilgili gönlünü ferah tutsun." ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncunun menajeri Atilla Emrullah ise, basketfaul.com'a yaptığı açıklamada oyuncuyu Bandırma Basketbol Kulübü'nden gelen diğer oyuncularla beraber Beşiktaş'a "iyi teklifler gelmesi halinde önlerini kapatmamak" şartıyla getirdiğini belirtmiş, siyah-beyazlı kulübün süreci tıkamak istediğini savunmuştu.