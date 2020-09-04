BDDK'dan tüketici kredileriyle ilgili yeni karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2020 Cuma, 18:34
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BDDK, 9131 sayılı kurul kararı ile tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının 60 aydan 36 aya indirilmesine karar verildiğini bildirdi.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Kurulun 04.09.2020 tarihli toplantısında, 04.09.2020 tarih ve 24049440-045.01[4/5]-E.13116 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi neticesinde;  Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının altmış aydan otuz altı aya indirilmesine,  Bu kararın kuruluş birliklerine duyurulmasına ve kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.''



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