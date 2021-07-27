Behzat Ç. geri mi dönüyor?
Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan Behzat Ç. ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Leyla ile Mecnun dizisini bünyesinde katan Acun Ilıcalı’nın kanalı Exxen’den bir transfer iddiası daha geldi. Ekranların en çok izlenen polisiye dizilerinden biri olan Behzat Ç. için yeni bir adım atıldığı ortaya çıktı.
Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu’nun oynadığı ve bir zamanların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Behzat Ç.’nin yeni uyarlaması ile yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor. Uzun süren bir sessizliğin ardından Star TV’de yayınlanan Kağıt Ev dizisiyle yeniden hayranlarının karşısına çıkan Beşikçioğlu’nun buluşması oldukça kısa sürmüştü.
Hikayenin bir uyarlama olması ancak senaryonun zayıf kalması sonrasında final yapan Kağıt Ev dizisi Beşikçioğlu hayranlarını oldukça üzmüştü. Son zamanlarda Leyla ile Mecnun dizisinin geri dönüşüne imza atan Exxen kanalından gelen yeni bir iddia kulisleri yeniden hareketlendirdi.
Behzat Ç. dizisi için daha önceden bir açıklama yapan ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Blu TV kanalı ile anlaşılamaması sonrasında projeden vazgeçildiğini duyurarak hayranlarını oldukça üzmüştü. Ancak bir iddiada usta oyuncunun tekrardan Behzat Ç.’yi oynamamak istemesiydi.
Super Haber’de yer alan habere göre; Acun Ilıcalı’nın Beşikçioğlu ile bir görüşme yaptığı ve Behzat Ç. dizisinin yeni senaryo eşliğinde eski kadrosunun yeniden bir araya getirerek Exxen kanalında yayınlamak istemesi oldu. Oyuncu bu teklifin sonrasında kendisinden düşünmek için süre istedi.
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