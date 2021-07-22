Leyla ile Mecnun'un ilk fragmanı yayınlandı

22 Temmuz 2021 Perşembe, 10:08

TRT 1'de 2011-2014 yılları arasında yayımlanan absürt komedi türündeki Leyla ile Mecnun dizisi 8 yıl sonra yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Burak Aksak'ın senaryosunu yazdığı ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini üstlendiği dizinin ana kadrosunda yer alan Ali Atay, Osman Sonat, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Serkan Keskin yeni bölümlerde yine izleyici karşısına çıkacak. Leyla karakterini ise Deniz Işın canlandıracak.

Exxen platformunda seyirciyle buluşacak olan dizinin yayın tarihi henüz belli değil.