Behzat Uygur: "Sahne bizim evimiz gibiydi"

04 Mayıs 2021 Salı, 10:31

Ünlü oyuncu Behzat Uygur, Hakan Bilgin'in YouTube'da yayınlanan 'Mekanın Sahibine Geldik' adlı programına konuk oldu. 58 yaşındaki Uygur, ailesinin tiyatro yolculuğu ve babası Nejat Uygur ile olan anılarından bahsetti.



"SAHNE BİZİM EVİMİZ GİBİYDİ"

"Sahne bizim evimiz gibiydi" diyen Uygur, "Babam, beş kardeşi, gelinleri, hatta amcamı bile sahneye çıkardı. Babam 'Sahneye çık' derdi, çıkardık. 6-7 yaşındayken 'Cibali Karakolu' oyununda 'Sahneye çık, çay getir' dedi. Sonra çıkınca, 'Sen kimin oğlusun?' dedi. Seyirci koptu" ifadelerini kullandı.

Hakkında bilinmeyenleri anlatan oyuncu, "Pandemi dönemi eşiniz Çiğdem Uygur ile ilişkinizi nasıl etkiledi? Evdeki karantina günlerinde eşinizi yeniden mi tanıdınız?" sorusuna ise esprili bir yanıt verdi.



"BALAYINA 10 YIL SONRA ÇIKTIK"

Konuyla ilgili konuşan Behzat Uygur, "Yok ya... 40 senelik karımı 2 senelik Covid-19 döneminde tanıyacaksam, Allah benim cezamı versin... Biz balayına çıkmadık, turneye gittik. Balayına 10 yıl sonra çıktık. Covid-19 döneminde sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Seyircinin perde arkasından sesini bile özledik" dedi.

"EVLİLİK ÖYLE DEĞİL"

Çiğdem Uygur ile 34 senedir birlikte olan ünlü oyuncu, geçen aylarda 'evlilik' ile ilgili şu ifadelerde bulunmuştu:

Gerçekten seveceksiniz. Şimdilerde moda, 'Rüya gibi bir evlilik' diye çıkılan hayat, kabus gibi bir sonla bitiyor. Ben şuna da inanmıyorum; her dakika 'Canım', 'Ciğerim' ve kol kola böyle bir hayat yok. Hani sosyal medyadaki gibi insanlar en güzel taraflarını koyuyorlar ya, evlilik öyle değil. Kavga da edersiniz, gürültü de olur... Bir şey bitmeden devam ediyorsa sevgiden, işin sırrı odur diye düşünüyorum.