Nükhet Duru'dan Anneler Günü'ne özel çevrim içi konser
Sanatçı Nükhet Duru, Anneler Günü'nde, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) dijital platformunda müzikseverlerle buluşacak.
Sanatçı Nükhet Duru, 9 Mayıs'ta Anneler Günü'ne özel hazırladığı repertuvarı ile Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) dijital platformu, PSM Online'da sahne alacak. Konser, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
KONSER ÜCRETSİZ
9 Mayıs Pazar günü, Anneler Günü'ne özel ücretsiz gerçekleşecek konser, saat 21.00'de "www.online.zorlupsm.com" adresinden izlenebilecek.
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