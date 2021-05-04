Nükhet Duru'dan Anneler Günü'ne özel çevrim içi konser

Sanatçı Nükhet Duru, Anneler Günü'nde, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) dijital platformunda müzikseverlerle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2021 Salı, 10:15
Nükhet Duru'dan Anneler Günü'ne özel çevrim içi konser
Abone Ol google-news

Sanatçı Nükhet Duru, 9 Mayıs'ta Anneler Günü'ne özel hazırladığı repertuvarı ile Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) dijital platformu, PSM Online'da sahne alacak. Konser, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

KONSER ÜCRETSİZ

9 Mayıs Pazar günü, Anneler Günü'ne özel ücretsiz gerçekleşecek konser, saat 21.00'de "www.online.zorlupsm.com" adresinden izlenebilecek.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler