Bekçiye 'hilafet' soruşturması: Valilik önce duyurdu, sonra kaldırdı!

11 Kasım 2020 Çarşamba, 09:49

Bursa bir bekçinin sosyal medya hesabı üzerinden hilafet etiketiyle paylaşım yapması üzerine soruşturma başlatıldı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 26 Temmuz 2020’de sosyal medya hesabından hilafet etiketi altında Kelime-i Tevhit görselli paylaşımda bulunan çarşı ve mahalle bekçisi İsmail Belindir hakkında soruşturma açıldığı duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“26 Temmuz 2020 tarihinde @belindir25 kullanıcı hesabından Hilafet etiketiyle Kelime-i Tevhid görselli paylaşımda bulunan ve ilimizde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan İsmail Belindir hakkında soruşturma açılmış olup, söz konusu soruşturma halen devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

DUYURU SİLİNDİ

Ancak Valiliğin sosyal medya hesaplarındaki soruşturma duyurusu, islamcı çevrelerden gelen tepkilerin ardından kaldırıldı.