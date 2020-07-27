Belarus'ta üç kadın aday, kendilerine 'zavallı şeyler' diyen Lukaşenko'ya karşı seçim ittifakı kararı aldı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:21

Getty Images Viktoria Tsepkalo, Svetlana Tikhanovskaya ve Maria Kolesnikova, 25 yıldır Belarus'u yöneten Lukaşenko'ya karşı güçlerini birleştirdi.

Belarus'ta üç kadın aday, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde 25 yıldır iktidarda olan Aleksander Lukaşenko'ya karşı ittifak yapma kararı aldı.

Üçü de seçimlere katılmaktan men edilen kocalarının yerine siyaset sahnesine çıkan kadın adaylar, "Eşitiz ve kazanabiliriz" sloganıyla, kendileri için "zavallı şeyler" diyen ve "Belarus Anayasası'nın bir kadın için yapılmadığını" söyleyen Lukaşenko'ya rakip olma kararı aldı.

Svetlana Tikhanovskaya, Mayıs'ta hükümet karşıtı bir gösteriye katıldığı için hapse atılan kocasının yerine seçimlere girme karar almıştı.

Kısa sürede popüler olduğu belirtilen Tikhanovskaya, geçen hafta diğer iki kadın aday Maria Kolesnikova ve Veronika Çepkalo'nun da desteğini aldı.

Üç aday şimdi Tikhanovskaya'nın liderliğinde ortak kampanya yürütüyor.

Getty Images

'ARTIK KORKMUYORUM'

Güvenlik kaygısıyla çocuklarını ülke dışına gönderdiğini söyleyen Tikhanovskaya, televizyonda yayımlanan seçim konuşmasında "Başlangıçta korkuyordum. Hükümetin varlığını idame ettirebilmek için neler yapabileceğini biliyorum. Ama artık korkmuyorum" dedi.

Kocası hapiste olan Maria Kolesnikova, Tikhanovskaya'yla neden ittifak yapma kararı aldığını açıklarken "Olağanüstü cesur bir kadın. Omuzlarında büyük bir yük var" dedi.

Veronika Çepkalo'nun kocası da geçen hafta çocuklarıyla birlikte Moskova'ya kaçmıştı.

Üç aday, kampanyalarında kentli orta sınıfla kırsal kesimdeki Lukaşenko muhaliflerininin desteğini almayı hedefliyor.

Seçimlerden önce Lukaşenko'nun ana rakipleri, yüzlerce muhalifle birlikte hapse atılmıştı. Batı medyasında sık sık 'Avrupa'nın son diktatörü" diye anılan Lukaşenko, yıllardır ağır insan hakları ihlalleri ve seçimlerde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.