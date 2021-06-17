Belçika ve Danimarka Christian Eriksen için topu dışarı atacak
EURO 2020’de bugün oynanacak Belçika-Danimarka maçında takımlar, maçın 10. dakikasında Christian Eriksen’i anmak için topu dışarıya atacak.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Danimarka’nın Finlandiya ile oynadığı maçın ilk yarısının son dakikalarında Christian Eriksen kalp krizi geçirmişti.
Danimarkalı oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapılmış, sonrasında Eriksen hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun iyi olduğu belirtilen tecrübeli oyuncuya kalp pili takılacağı ifade edildi.
TOPU DIŞARI ATACAKLAR
EURO 2020 B Grubu’nda bugün Danimarka ve Belçika karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde açıklamalarda bulunan Belçikalı oyuncu Romelu Lukaku, “Maçın 10. dakikasında topu dışarı göndereceğiz ve alkışlamaya başlayacağız. Ülkemizden birçok oyuncu onunla birlikte oynadı.” dedi.
GOLÜ ARMAĞAN ETMİŞTİ
Grupta oynanan ilk maçta Rusya’ya gol atan Romelu Lukaku, gol sevincinde kameralara koşarak, “Chris, seni seviyorum” ifadelerini kullanmıştı. Tottenham’dan takım arkadaşı Heung Min Son da Güney Kore'nin Dünya Kupası Elemeleri'nde Lübnan'a karşı oynadığı maçta attığı golü Eriksen’e armağan etmişti.
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