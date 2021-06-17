Roberto Mancini: “Fransa, Portekiz ve Belçika favori”
İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Euro 2020’de Fransa, Portekiz ve Belçika’nın bir adım önde olduğunu söyledi.
Türkiye ile birlikte 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Grubu’nda yer alan İtalya, gruptaki ikinci maçında dün İsviçre’yi 3-0 mağlup etti. Aldığı galibiyetle puanını 6’ya yükselten İtalya, gruptan çıkmayı garantiledi.
“DAHA İLERİDE OLMALARI NORMAL”
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Roberto Mancini şunları söyledi, “Bu takımlar birkaç yıl önce kurulmuş takımlar ve bizden daha ileride olmaları normal. Fransa, Portekiz ve Belçika favori ama futbolda her şey olabilir. Hiçbir şeyi hafife almamalıyız. Her maç zordur. Oyunu oynamayı seven ve risk almaktan kaçınmayan bir oyuncu grubuna sahip olduğum için şanslıyım.”
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