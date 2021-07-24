Belediye başkanı mağlubiyet sonrası çılgına döndü!
Romanya Ligi'nde mücadele eden Arges Piteşti, ilk 2 maçını kaybedince Piteşti belediye başkanı, futbolcuları tehdit etti.
Romanya Ligi ekiplerinden Arges Piteşti, ligde çıktığı iki maçta da mağlup olunca belediye başkanı çılgına döndü.
GSP Romania'nın haberine göre; hem Piteşti belediye başkanı olan hem de kulüp yöneticisi olan Cristian Gentea, futbolcuları tehdit etti.
Gentea, eğer bir osnraki maçın kazanılamaması halinde futbolculara tarihi ültimatom geldi. Gentea, "Bir daha maaş almaları zor olacak. Hepsine söylüyorum." dedi.
Teknik adamla aralarında bir sorun olmadığını belirten belediye başkanı Cristian Gentea, "Hocanın pozisyonu tehlikede değil. Gidip herkesle konuştum. Eğer takım düzelmezse oyunculara söylüyorum, maaşları unutsun. Artık stada gitmeyeceğim. Benim de işlerim var." dedi.
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