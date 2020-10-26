Belediye Başkanı Savaş'tan Hatay'daki patlamaya ilişkin açıklama

26 Ekim 2020 Pazartesi, 23:20

Başkan Savaş, Hatay Payas'ta kontrol noktasında güvenlik birimlerinin süphelendiği 2 teröristten 1'inin takip sonucu İskenderun'da etkisiz hale getirildiği esnada yaşanan patlamaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden hemşehrilerine geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Savaş'ın mesajı şöyle:

"İskenderun ilçemizde bir terörist güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilmiştir. Bu sırada yaşanan patlama sonrasında çok şükür ki herhangi bir can kaybımız olmamıştır. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Teröristler asla hedeflerine ulaşamayacaktır!"