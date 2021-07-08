Belediye binasında gazeteciye saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Samsun'da inşa edilen 19 Mayıs Devlet Hastanesi’nin eksikliklerini haber yaptığı için müteahhit firmanın çalışanları tarafından belediye binasında doğalgaz borusuyla darp edilen gazeteci İbrahim Akkuş’a yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde yapılan ve yaklaşık 15 milyon liraya mal olan 40 yataklı devlet hastanesinin eksikliklerini ve müteahhit hatalarını haber yapan Yeniçağ Gazetesi muhabiri İbrahim Akkuş, 21 Haziran’da belediye binasında firma çalışanlarının saldırısına uğramış ve doğalgaz borusuyla darp edilmişti.
BORUYU ETEĞE SARIP GETİRMİŞ
Saldırganlardan şikayetçi olan gazeteci İbrahim Akkuş’a yapılan saldırının görüntüleri savcılık tarafından incelemeye alındı. Kamera kayıtlarında; Akkuş’un hastaneyle ilgili teknik bilgiler almak için gittiği 19 Mayıs Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne üç saldırganın aynı araçla geldikleri; birbirlerinden habersizmiş gibi belediye binasına ayrı ayrı girdikleri ve saldırganlardan birinin elinde de eteğe sarılı halde yaklaşık yarım metre uzunluğunda bir plastik boru olduğu görülüyor.
Belediye binasında gazeteciye saldırının görüntüleri ortaya çıktı: Samsun'da inşa edilen hastanenin eksikliklerini haber yaptığı için müteahhit firmanın çalışanları tarafından doğalgaz borusuyla darp edilmiş! pic.twitter.com/9AuzF2V1c7— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) July 8, 2021
ETEK DE DELİL SAYILDI
İbrahim Akkuş’un ardından Fen İşlerine giren ve saldırıyı gerçekleştiren saldırgan Kadir S’in, yanında getirdiği eteği Akkuş’a giydirmek istediği öğrenildi. Ancak Akkuş’un biber gazıyla kendini korumaya çalışması üzerine saldırgan S.’in amacını gerçekleştiremediği bildirildi. Saldırgan Kadir S.’in Akkuş’u darp ederken kullandığı boruyla birlikte elindeki eteğin delil olarak alındığı kaydedildi.
BİBER GAZI ETKİLİ OLDU
Kamera kayıtlarında, saldırıya uğrayan Akkuş’un yanındaki biber gazını sıkarak kendisini korumaya çalıştığı; odada bulunan diğer şahıslarla birlikte gazdan etkilenen saldırganın ambulansla hastaneye kaldırıldığı da görülüyor.
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