“Belediyeler için bakanlık kuruluyor ve başına Melih Gökçek getiriliyor” iddiası
Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, 'Yerel Yönetimler Bakanlığı'nın kurulacağını ve başına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'yken görevinden istifa ettirilen AKP'li İbrahim Melih Gökçek'in getireceğini öne sürdü.
Orhan Uğuroğlu, AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongerisi'nin ardından dikkat çeken bir iddiayı öne sürdü. Uğuroğlu, 'Yerel Yönetimler Bakanlığı'nın kurulacağını ve başına Melih Gökçek'in getirileceğini öne sürdü. CHP'nin büyükşehirleri kazanmasının ardından iktidarın engellemelerinin yankıları ilk günden bu yana sürüyor. Uğuroğlu'nun gündeme getirdiği bu iddia, AKP'nin kazanamadığı belediyelere bu şekilde etki edilebileceği endişesini yarattı.
Ankara kulislerine dayandırılan Orhan Uğuroğlu'nun iddiası şöyle:
"Kulislere yansıyan önemli iddia Melih Gökçek Yerel Yönetimler Bakanı olacak AKP milletvekilleri kabine değişikliği konusunda 'Erdoğan CHP’li belediyelerin oy kazanmalarını engellemek için Gökçek’i bakan yapacak' diyorlar. "
BİR BAŞKA İDDİA
Öte yandan Oda TV'nin gündeme getirdiği bir başka iddiada ise Melih Gökçek'in, Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç'ın Merkez Disiplin Kurulu Üyesi seçilmesinden rahatsız olduğu dile getirildi.
Arınç ve Gökçek arasındaki gerilime dayandırılan iddiada şu ifadelere yer verildi:
"Kulislerde Gökçek’in MKYK’da görev verilmesini beklediği konuşuluyordu. Ancak MKYK listesi açıklandığında salonda bulunan eski Ankara Belediye Başkanının moralinin bozulduğu iddia edildi."
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