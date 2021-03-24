Atatürk'e hakaret eden ve İnce'ye küfür eden kişiler AKP MKYK'sına girdi
AKP MKYK listesi belli oldu. Listede, Mustafa Kemal Atatürk'e ve Muharrem İnce'ye hakaret eden dikkat çekici isimler yer aldı.
AKP 7. Olağan Kongresi, Ankara'da gerçekleştirildi. Kongrede, AKP MYK listesi belli oldu. Kongrede, Erdoğan bin 428 oyla yeniden AKP Genel Başkanı seçildi.
“OLMASAYDI DA OLURDUK”
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’da Akit’e ‘Olmasaydın da olurduk’ ilanı veren Eyüp Gökhan Özekin AKP MKYK’ya yedek üye olarak girdi.
10 Kasım’da Yeni Akit’e Mustafa Kemal Atatürk hakkında bir ilan yayımlanmıştı. Tam sayfalık ilanda Atatürk için “Olmasaydı da olurduk” ifadesi ve 1881-1938 tarihleri kullanılmıştı. Sayfanın en altında ise ilanı veren ve üzerinde “Hürriyet, Adalet, İttihad-ı İslam” ifadeleri olan “ Sancaktar ” dergisi’nin ismi yer almıştı.
Özekin 2015 yılında yapılan milletvekilleri seçimlerinde AKP Uşak milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.
UYARI CEZASI ALMIŞTI
Eski AKP Milletvekili Zeyid Aslan, TBMM Genel Kurulu’nda Muharrem İnce’ye çok ağır bir şekilde küfür etti.
AKP Disiplin Kurulu tarafından daha önce de kadın gazetecilere yönelik küfürlü sözleriyle gündeme gelmiş, partisinin disiplin kurulu tarafından uyarı cezası almıştı.
Zeyid Aslan, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu listesinde yer aldı.
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