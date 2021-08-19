Belediyenin milyonluk ihalesi AKP’li başkanın yeğenlerine gitti
AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nin 2 buçuk milyonluk beton parke taşı alımı ihalesini AKP Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir’in yeğenlerinin sahibi olduğu şirketin aldığı ortaya çıktı. Şirket AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nden de milyonluk ihale almıştı.
Bahçelievler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 14 Temmuz’da “Beton Parke Taşı Alımı” ihalesi açtı. İhalenin bedeli 2 milyon 963 bin 100 lira olarak hesaplandı. 3 firmanın teklif verdiği ihaleyi AS-TON Yapı Elemanları Anonim Şirketi kazandı. Şirketle ilçe belediyesi arasında 5 Ağustos’ta 2 milyon 565 bin 500 lira üzerinden sözleşme imzalandı. Kayıtlara göre şirketin ortakları AKP Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir’in yeğenleri Ömer Kandemir ve Mehmet Kandemir. Kayıtlarda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kandemir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ise Mehmet Kandemir görünüyor. İhaleye ilişkin sorularımızı ilettiğimiz Adil Kandemir ise geri dönüş yapmadı.
Aynı şirket geçen yıl da AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin “Sancaktepe İlçesi II Bölge Mevcut Parkların Tadilatı, Yeni Park Yapılması Yapım İşi” adlı ihalesini almıştı. Şirketle belediye arasında 6 milyon 944 bin TL üzerinden sözleşme imzalanmıştı.
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