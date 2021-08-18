Milyonluk kıraathane ihalesi
Millet kıraathaneleri için belediyelerin kasasından milyonlarca lira çıkmaya devam ediyor. AKP’li Mamak Belediyesi “muhtelif mahallelerde yapılacak millet kıraathaneleri” için 6 milyon TL’yi gözden çıkardı.
Kıraathanenin inşaat ihalesini belediye iştiraki ile birlikte üstlenen ismin AKP Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi ve AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olduğu açığa çıktı.
2020’de internet sitesinden paylaştığı konteyner fotoğrafının altına, “Millet Kıraathanesi” notunu düşen Mamak Belediyesi, “Muhtelif Mahallelerde Millet Kıraathanesi, Kütüphane Yapılması ve Kültürel Tesislerin Tadilat İnşaatı” ihalesi düzenledi. AKP’li Murat Köse başkanlığındaki idarenin 4 Mayıs'ta düzenlediği ihale için sekiz inşaat firması doküman satın aldı ancak yalnızca iki firma teklif verdi. Tekliflerden yalnızca biri geçerli sayılırken Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yer alan bilgilere göre, MABEL Mamak Turizm İnşaat Çiçekçilik Sağlık Hizmetleri isimli belediye iştiraki ve Osman Özdemir ile sözleşme imzalandı.
"KASITLI YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 31 Mayıs'ta sözleşmesi imzalanan ihalenin belediye iştiraki ile birlikte kazananı olan Osman Özdemir’in AKP içinde aktif rol aldığı anlaşıldı. AKP’li Mamak Belediyesi’nden ihale alan ismin, AKP Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilirken sosyal medyadaki biyografisinde Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı unvanını da yazdığı görüldü.
CHP Ankara Mamak Belediyesi Grup Başkanvekili Ferat Tokmak, AKP çatısı altında aktif siyaset yapan bir ismin belediye ihalesine girmesinin etik olmadığını söyledi. İhalelerde yaklaşık maliyetlerin gizli tutulduğuna dikkat çeken Tokmak, “İhaleyi yapan da AKP’li alan da… Yaklaşık maliyetin ihaleden önce öğrenilmesi ihtimali çok yüksek” dedi. Durumun haksız rekabete yol açtığını belirten Tokmak, “Bunun kasıtlı yapıldığını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.
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