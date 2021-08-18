GASKİ, 230 aracın kiralanmasını daha önce de belediyeden ihale alan bir şirkete verdi

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında genelge yayımlanmasına karşın AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (GASKİ) 230 aracın kiralanmasına 46 milyon 741 lira ödeyeceği ortaya çıktı. Belediyenin yaptığı araç kiralama ihalesini GASKİ’den geçmiş dönemde de ihale alan bir şirket kazandı. CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan “Gaziantep’te araç saltanatı maalesef bitmek bilmiyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı geçen haziran ayında kamuda tasarruf tedbirleri genelgesi yayımlamıştı. Genelgede kamu kurumlarında 2020 yılındaki taşıt sayılarının, 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltılacağı da belirtilmişti. GASKİ Genel Müdürlüğü genelgeden kısa bir süre önce, 11 Mayıs’ta araç kiralama hizmeti alımı için bir ihale açtı. İhalenin yaklaşık maliyeti 54 milyon 960 bin 265 lira olarak hesaplandı. İhaleye 6 şirket teklif verdi. Sadece bir şirketin teklifi geçerli sayıldı. Onur Turizm Taşımacılık ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile belediye arasında 46 milyon 741 bin 625 lira üzerinden 8 Temmuz 2021 tarihinde sözleşme imzalandı. Kayıtlara göre 9 Temmuz’da başlayan iş 9 Ocak 2023’te sona erecek. İhale kapsamında toplam 230 araç yer alıyor. Bu araçların 16 tanesi özel hizmet aracı, 82 tanesi ise hizmet aracı olarak kayıtlarda yer aldı. Diğer kiralanan araçlar arasında ise 4x4 pick-up, otobüs ve minibüs de var. İhaleyi alan firma önceki yıllarda da aynı kurumdan yine araç ihalesi almış.

8 İHALE AYNI ŞİRKETE GİTTİ

Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Uğur Kalkan ihale süreciyle ilgili özetle şöyle konuştu: “Gaziantep’te araç saltanatı maalesef bitmek bilmiyor. Ne zaman tasarruf tedbirleri gündeme gelse, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de araç kiralamaları ile gündeme geliyor. Bugüne kadar 8 tane araç kiralama ihalesi yapılmış ve bu 8 ihaleyi de aynı firma kazanmış. Kayıtlara göre Fatma Şahin’den önce sadece bir ihale alan firma, Fatma Hanım’dan sonra yedi ihale kazanmış. Son ihale de dahil olmak üzere bu yedi ihalenin beş tanesinde tek geçerli teklif var. 2014 öncesi büyükşehirden sadece 6 Milyon Liralık ihale alan firma Fatma Şahin göreve geldikten sonra 140 milyon liralık ihale almış. İnsanlar evine ekmek götüremiyor, vatandaşın yolunu yapmıyorsunuz. Sizler araba sevdası peşindesiniz.”