Belözoğlu, Fenerbahçeli futbolculara sahip çıktı, iddiasını ortaya koydu
Fenerbahçe, Malatyaspor deplasmanındaki beraberlikle şampiyonluk yarışında hem puan hem de moral olarak yara aldı.
Erol Bulut’la yolların ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu’nun teknik direktörlüğe soyunması Sarı-Lacivertli camiada umut yaratmıştı. Ancak görünen o ki Belözoğlu’nun bildiğimiz hırsı bile takımı toparlamaya yetmiyor. Bir dağınıklık var, savunma hataları sürüyor, girilen az sayıda pozisyon golle sonuçlanmıyor.
‘SİZİN ARKANIZDAYIZ’
Emre’nin maç sonu moralsiz hali gözlerden kaçmadı. Belli ki şampiyonluk yolunda bu beraberliği asla hesaba katmamıştı. Belözoğlu, karşılaşmanın ardından da soyunma odasında futbolcularını uyardı, kalan haftalar için motivasyonlarını diri tutmaya çalıştı. Emre’nin takıma, “Kapasite olarak sizden daha aşağıda olan bir takıma puan verdiniz. Ancak biz burada, Fenerbahçe forması giyen herkesin, sizin arkanızda durmaya devam edeceğiz. Tek bir kişiyi bile arkada bırakmayıp, laf söylenmesine izin vermeyeceğiz” ifadeleri dikkat çekici.
‘RAKİPLER KAYBEDECEK’
Belözoğlu, futbolcularına yaptığı konuşmada ayrıca şu görüşleri dile getirdi: “Ligde daha kat edilecek yolumuz var. Şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz rakipler de puan kayıpları yaşayacak. Ancak bizim daha fazla puan yitirecek ne kredimiz ne de tahammülümüz var. Benim şampiyonluğa olan inancım hâlâ devam ediyor. Ben inanmadığım şeyi söylemem, devam edeceğiz. Her gün daha çok çalışıp üstüne koyacağız.”
MESUT GERİ DÖNDÜ
Mesut Özil’den Fenerbahçe’ye iyi haber geldi. Tecrübeli oyuncu uzun süreli sakatlığının ardından dünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Mesut, ikinci bölümde ise özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.
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