Benzine beklenen zam geldi
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 12/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 23 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
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