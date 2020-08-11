Benzine beklenen zam geldi

11 Ağustos 2020 Salı, 16:31

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 12/08/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 23 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.



