Berat Albayrak günler sonra ortaya çıktı

15 Kasım 2020 Pazar, 23:33

Gazeteci Barış Yarkadaş, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasının ardından geçtiğimiz salı günü (10 Kasım) Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında Albayrak'ın Trabzon'da ailesi ile birlikte dinlendiğini açıklamıştı.

Yarkadaş, 8 Kasım Pazar akşamı sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı açıklama ile istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Trabzon'dan İstanbul'a döndüğünü açıkladı.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ederek "zihni dinlenme süreci"ne giren eski Bakan Berat Albayrak, akşam saatlerinde İstanbul'a döndü. Albayrak'a yarın ulaşmaya çalışacak ve röportaj teklif edeceğim. Telefonu günlerdir kapalıydı, yarın belki açar ve olan biteni anlatır."