"Berat Albayrak'ın istifası aile içi mesele"
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Berat Albayrak'ın istifasının ekonomik gidişattan dolayı değil, aile içi meseleden kaynaklandığını iddia etti.
Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına konuk olan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını değerlendirdi.
Medyaya yansıyan kulislerin yüzde 90'ının gerçeği yansıtmadığını öne süren Kulat, "Bu tamamen aile içi bir mesele, çok net. Tahmin değil. Bu aile içi bir mesele, ekonomi ile falan alakası yok, çok net söyleyeyim" diye konuştu.
"BAHÇELİ ALBAYRAK'I SEVER"
Bahçeli'nin Berat Albayrak'ı çok sevdiğini belirten Kulat, "Şu an Devlet Bahçeli'nin kabinede en sevdiği bakan sayın Süleyman Soylu'dur diğeri de Berat Albayrak'dır. Bunu çok net ifade edebilirim. Kendilerinin daha önce yaptığı açıklamalara dayanarak bunu söylüyorum. Berat Albayrak'dan MHP'nin bir şikayeti bildiğim kadarıyla hiç olmadı" ifadelerini kullandı.
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