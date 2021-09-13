Berat Albayrak Trabzon-Galatasaray derbisinde görüntülendi
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak, aylar sonra tribün locasında görüntülendi.
Trabzonspor, bu akşam sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Maç 2-2 berabere bitti.
LOCADA GÖRÜNTÜLENDİ
Derbi maçında, Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak, locada maç izlerken görüntülendi.
Albayrak’ın yanında babası Sadık Albayrak ile Berat Albayrak’ın oğlu Mehmet Akif de dikkatlerden kaçmadı.
İSTİFA ETMİŞTİ
Berat Albayrak, geçtiğimiz kasım ayında Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmişti. Albayrak istifa nedeni olarak sağlık sebeplerini göstemişti. İstifanın ardından Albayrak sadece 2 kez görüntülenmişti. Biri Çamlıca'da bir cuma namazıydı. Diğeri de Süleymaniye'de bir kuru fasulyecideydi. Bu da Albayrak'ın 3. kez görüntülenmesi oldu.
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Yıllar süren davada karar açıklandı
- Demet Evgar'dan 'Erdal Eren' paylaşımı
- Edremit'te kanlı baskın!
- Türk Hava Kurumunu kim batırdı?
- CHP ilçe yönetimi istifa etti
- Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında büyük tehlike
- Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Beşiktaş açıklaması!
- Covid-19, akciğer kanserini taklit etti
- Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden sonra ÇARK ETTİ
- Balayından dönen çifti ölüm ayırdı