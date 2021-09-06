Berat Albayrak dönemine ait YEP ismi rafa kalktı
Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı iken getirdiği Yeni Ekonomi Programı (YEP) ismi artık rafa kaldırıldı. YEP eski adı olan Orta Vadeli Program'a (OVP) geri döndü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın istifası ile birlikte ekonomik düzenlemeler eski sistemine geri dönüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı iken Berat Albayrak tarafından ekonomide Orta Vadeli Program (OVP) olarak bilinen programın adı değişmiş ve Yeni Ekonomi Programı (YEP) olmuştu. Albayrak'ın istifasının ardından göreve gelen Lütfü Elvan, ekonomi programını eski sisteme geri çevirdi ve YEP kelimesini rafa kaldırdı.
Milli Gazete'nin aktardıklarına göre, yapılan bu değişiklik için uzmanlar "Artık 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16. madde başlığı ve içeriğine uygun şekilde 'Orta Vadeli Program' isimli politika belgesi ile karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.
ORTA VADELİ PROGRAM NEDİR?
Merkezi Yönetim Bütçesinin hazırlanma sürecinin başlatan Orta Vadeli Program, makro politikaları, ilkeleri, hedefleri ve gösterge niteliğinde temel ekonomik büyüklükleri, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren temel politika dokümanıdır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca her sene üç yıllık bir perspektifle hazırlanmaktadır. Cumhurbaşkanı Kararı olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak resmileşmektedir.
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