Berat Albayrak'ın istifasının ardından Cumhurbaşkanlığı sessizliğini koruyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı sessizliğini koruyor. Türkiye'deki kamu yayıncıları ve hükümete yakın medyanın neredeyse tamamı aradan 12 saati aşkın yakın süre geçmesine rağmen konuyla ilgili haber yapmadı.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2020 Pazartesi, 09:26
Berat Albayrak'ın istifasının ardından Cumhurbaşkanlığı sessizliğini koruyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından istifasını duyurmasının ardından Cumhurbaşkanlığı konuyla ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor.

İstifa açıklamasından bu yana geçen yaklaşık 12 saatte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın veya İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından hiçbir paylaşım yapılmadı.

TRT Haber ve Anadolu Ajansı gibi kamu yayıncılarının yanı sıra iktidara yakınlığıyla bilinen medyada da konuyla ilgili hiçbir haber yapılmadı.

Albayrak, Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesindeki kabinede halen Hazine ve Maliye Bakanı olarak gözüküyor.

Kaynak: BBC


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