Barış Yarkadaş, Albayrak istifasının perde arkasındaki iddiaları sıraladı

08 Kasım 2020 Pazar, 23:22

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'sağlık sorunları nedeniyle' bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Yarkadaş, Twitter hesabından Albayrak'ın istifa sürecindeki iddialara ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"İddiaya göre; Erdoğan, Albayrak'ın istifa edeceğini sabah saatlerinde Binali Yıldırım'a söyledi. Albayrak'ın medya dünyasında dürüstlüğüyle tanınan ve bilinen babası Sadık Albayrak'ın da istifaya sıcak baktığı, oğlunun yanında durduğu kulislerde konuşuluyor.

'İSTİFA MEKTUBUNDAKİ "ANNE-BABA" VURGUSU RESMÎ TAMAMLIYOR'

Baba Albayrak'ın oğluna "Yıpranıyorsun, her şeyden sen sorumlu tutuluyorsun, bunu haketmiyorsun" dediği belirtiliyor. Oğlu bakan olduktan sonra yazarlığa veda eden Sadık Albayrak'ın bu tutumu ve istifa mektubundaki "anne-baba" vurgusu resmî tamamlıyor. Tabii bu arada ipi koparan gelişme ise Naci Ağbal'ın MB'ye getirilişini, Berat Albayrak'ın TV'den öğrenmiş olması... İddiaya göre, Albayrak MB ile ilgili brifing vermek üzere hazırlanırken, Naci Ağbal'ın Saray'da konuya dair Erdoğan'ı bilgilendirdiğini öğreniyor ve bunu hazmedemiyor.

'ERDOĞAN ALBAYRAK'I UYARDI'

Bir başka iddia ise Ağbal göreve atandıktan sonra yapılan ilk toplantıda Erdoğan'ın yanında büyük bir gerilim yaşanıyor. Erdoğan bunun üzerine Albayrak'ı odasına çağırarak uyarıyor. Albayrak ise yakın çevresine Ağbal'la çalışamayacağını söylüyor. Hem Ağbal'ın atanması hem de Albayrak'ın "Doları istesek düşürürüz" açıklaması, bu sabah ipleri tamamen koparıyor. Albayrak'ın hışımla yazdığı istifa dilekçesi ise işin tuzu biberi oluyor. AKP şu an ANAP'ın son dönemi gibi. Vekiller Mehmet Muş ve Bülent Turan arasında kaldı! Muş, sıkı bir Albayrakçı! Bülent Turan ise Albayrak'a hiç mi hiç sıcak bakmıyor. Vekiller bu yüzden sıkışmış durumda. Öte yandan kabine revizyonu beklentisi de denge hesaplarını zorlaştırıyor. Erdoğan'ın Mart'ta yapılacak kongreyi Şubat'a çektirmesi ve Nisan'da gerçekleşmesi beklenen kabine revizyonunu kongre önüne çekmesi vekilleri "Bana da düşer mi?" beklentisine sokuyor.

'MUSTAFA DOĞAN İNAL DA NURETTİN CANİKLİ DE BAKANLIK İÇİN DÜŞÜNÜLEN İSİMLER ARASINDA'

İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Adalet Bakanlığı'ndaki olası kabine revizyonu AKP'lileri hayli heyecanlandırıyor. Bu arada, Mustafa Doğan İnal da Nurettin Canikli de bakanlık için düşünülen isimler arasında... Zira mecliste bütçe görüşülürken, Canikli gibi bir ismin iktidarı temsil edebilecek bir pozisyonda olmasını isteyenlerin sayısı hayli fazla. Anlayacağınız; AKP tam bir kaynayan kazan! Öyle bir sistem kurdular ki; istifa eden istifasını bile duyuramıyor. Çünkü herkesin iradesi tek kişide...

6- İddiaya göre; Erdoğan, Albayrak'ın istifa edeceğini sabah saatlerinde Binali Yıldırım'a söyledi. Albayrak'ın medya dünyasında dürüstlüğüyle tanınan ve bilinen babası Sadık Albayrak'ın da istifaya sıcak baktığı, oğlunun yanında durduğu kulislerde konuşuluyor. Baba Albayrak'ın>> — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) November 8, 2020



