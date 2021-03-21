Berat Albayrak'ın nerede olduğunu 'kesin bilgi' diye açıkladı

21 Mart 2021 Pazar, 17:33

Berat Albayrak, 8 Kasım 2020'de Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu. Albayrak istifa açıklamasını, "Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın. Sonumuzu hayreylesin" diye bitirmişti.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, "Sonunda damadın yerini buldum" başlıklı yazısında Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı.

"SONUNDA BULDUM"

Ataklı, ''Damat Bey, İstanbul’da neredeyse tüm sakinleri AKP’nin zenginlerinden oluşan lüks bir sitede tuttuğu dubleks dairede ailesiyle birlikte yaşıyor. Damat Bey gün içinde el ele tutuştuğu eşiyle sitenin yürüme parkurunda yürüyormuş. Siteden dışarı hiç çıkmamışlar. Bilgi kesin mi? Tabii ki. Ben nasıl öğrendim? Sitede oturan ve “Artık bizimkiler işin suyunu iyice çıkardı” diyerek AKP’den hafiften dümen kıran bir tanıdığımdan" dedi.