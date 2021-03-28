Barış Yarkadaş paylaştı: "Berat Albayrak'ın teyze oğluna bakanlıkta görev verildi"

28 Mart 2021 Pazar, 13:00

Eski Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın teyzesinin oğlu Bedirhan Bayka'nın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Akif Ersoy'un danışmanı olacağını iddia etti.

Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki kadrolaşma da tam gaz sürüyor. Son atama Berat Albayrak'ın teyzesinin oğlu Bedirhan Bayka için yapıldı. Bayka, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un danışmanı oldu. Bakalım Bayka hangi üstün yetenekleri ile bakanlığa hizmet verecek?"