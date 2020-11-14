Berber, 'pazar günü çalışamazlar' kararını iptal ettirdi

14 Kasım 2020 Cumartesi, 14:25

Karabük 100. Yıl Mahallesi'nde berber dükkanı bulunan Yusuf Aldemir, Karabük Berberler ve Kuaförler Odası'nın, pazar günleri berberler, salı günleri ise kuaförlerin tatil yapmasına yönelik aldığı karar ile iş yerini pazar günü çalıştırdığı gerekçesiyle kesilen bin 550 liralık cezayı, Karabük Sulh Ceza Hakimliği'ne taşıdı. Mahkeme de 'Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un yalnızca çalışma saatlerinin belirlenmesi yönünde valilere yetki tanıdığını, bu nedenle oda tarafından berberlerin pazar günleri çalışmasını engelleyen düzenlemenin hukuka uygun olmadığını bildirerek, kararı ve cezayı iptal etti.

'İSTEYEN ÇALIŞIR, İSTEYEN ÇALIŞMAZ'

Davayı kazanan Yusuf Aldemir, "Karabük'te mahkemeye müracaatımı yaptım. Konya'da buna benzer bir olay buldum. Konya'da bir kardeşimiz bizim yaşadıklarımızın aynısını yaşamış. Bu davaları dosyaları ile birlikte mahkemeye sundum. Bunun neticesinde cezayı da kararı da iptal ettirdik. Berber arkadaşlarımızla birlikte çalışmak istiyoruz. İsteyen tüm arkadaşlarımız pazar günü dükkanlarını açabilir. Hiçbir sıkıntı yok. İsteyen çalışır, isteyen çalışmaz" dedi.