Berber, 'pazar günü çalışamazlar' kararını iptal ettirdi
Karabük'te, berber Yusuf Aldemir, Karabük Berberler ve Kuaförler Odası'nın aldığı pazar günleri berberler, salı günleri kuaförlerin kapalı olacağı yönündeki karar ile bu nedenle kendisine kesilen cezayı mahkemeye taşıdı. Açılan davada mahkeme, çalışma saatlerinin belirlenmesinde sadece valiliklerin yetkili olduğunu bildirerek, hem kararı hem cezayı iptal etti. Berber Yusuf Aldemir, "Hakkımı aradım ve kazandım. İsteyen çalışır isteyen çalışmaz" dedi.
Karabük 100. Yıl Mahallesi'nde berber dükkanı bulunan Yusuf Aldemir, Karabük Berberler ve Kuaförler Odası'nın, pazar günleri berberler, salı günleri ise kuaförlerin tatil yapmasına yönelik aldığı karar ile iş yerini pazar günü çalıştırdığı gerekçesiyle kesilen bin 550 liralık cezayı, Karabük Sulh Ceza Hakimliği'ne taşıdı. Mahkeme de 'Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un yalnızca çalışma saatlerinin belirlenmesi yönünde valilere yetki tanıdığını, bu nedenle oda tarafından berberlerin pazar günleri çalışmasını engelleyen düzenlemenin hukuka uygun olmadığını bildirerek, kararı ve cezayı iptal etti.
'İSTEYEN ÇALIŞIR, İSTEYEN ÇALIŞMAZ'
Davayı kazanan Yusuf Aldemir, "Karabük'te mahkemeye müracaatımı yaptım. Konya'da buna benzer bir olay buldum. Konya'da bir kardeşimiz bizim yaşadıklarımızın aynısını yaşamış. Bu davaları dosyaları ile birlikte mahkemeye sundum. Bunun neticesinde cezayı da kararı da iptal ettirdik. Berber arkadaşlarımızla birlikte çalışmak istiyoruz. İsteyen tüm arkadaşlarımız pazar günü dükkanlarını açabilir. Hiçbir sıkıntı yok. İsteyen çalışır, isteyen çalışmaz" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar
- Merkez Bankası açıkladı
- Disiplin Kurulu'na sevk edildiği gün yöneticiyleydi?
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Hamilton'dan F1 pistine çok harcamışlar eleştirisi
- Kanada'da çok sayıda kişi rehin alındı
- Başkandan kızına anahtar teslim belediye
- Türkiye'den Google'a rekor ceza
- Damadın ‘tek adam’a isyanı
- Çöküşe Doğru
Video Haberler
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
- AKP ve MHP'de büyük düşüş!
- Denetimde ilginç diyalog: Gurbete gideceğim komiserim
- Mehmet Ceyhan kötü haberi canlı yayında duyurdu!
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar
- Merkez Bankası açıkladı
- Disiplin Kurulu'na sevk edildiği gün yöneticiyleydi?
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Hamilton'dan F1 pistine çok harcamışlar eleştirisi
- Kanada'da çok sayıda kişi rehin alındı
- Başkandan kızına anahtar teslim belediye
- Türkiye'den Google'a rekor ceza
- Damadın ‘tek adam’a isyanı
- Çöküşe Doğru